Der Rennclub Halle steckt mitten in den Saisonvorbereitungen. Doch der Blick geht schon ins nächste Jahr: Dann gibt es Pferde und ein berühmtes Musical.

Der Schnee ist weg. Geritten wird derzeit auf den Passendorfer Wiesen nur im Training.

Halle (Saale)/MZ - Winterruhe? Auf der Galopprennbahn auf den Passendorfer Wiesen in Halle ist das ein Fremdwort, gleichwohl es beschaulicher zugeht als in der Saison. Trainer Jan Korpas jagt mit „Aral“ über das Geläuf. Korpas will Sandbahnkönig werden. Bis 8. März dauern noch die Winterrennen. Unterdessen sortiert man sich schon im Rennclub Halle für das Jahr - bei zunehmend schwierigen Bedingungen.