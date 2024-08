Allstedt/MZ. - Morgens halb zehn in Allstedt: Der Markt füllt sich allmählich. Auf dem großen Platz am Rathaus sind mit Blumen geschmückte Tische und Bänke aufgebaut. 500 Jahre ist es her, dass Thomas Müntzer auf dem Allstedter Schloss seine Fürstenpredigt gehalten hat. Im Gedenken an dieses historische Ereignis sind die Allstedter von heute und ihre Gäste am Samstag zum Bürgerfrühstück eingeladen.

