Hochwasser in Mansfeld-Südharz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - „Das Helme-Hochwasser hat uns alle sehr bewegt“, sagt Sören Schäffer. Der Geschäftsführer des Sangerhäuser Recyclingunternehmens S1 hatte selbst schon einmal schwere Schäden an seinem Haus durch einen Sturm und weiß deshalb, wie es ist, wenn man Hilfe erfährt. „Und auch die Mitarbeiter hatten den Drang, etwas zu machen.“ Also habe man gemeinsam überlegt, was man tun könne – und kam auf eine Spendenaktion der anderen Art.