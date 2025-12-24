Warum einige Einsdorfer an Heiligabend lieber mit dem Quad losfahren, als besinnlich unterm Tannenbaum zu sitzen.

Die Einsdorfer Wichtel sorgen an Heiligabend in ihrem Ort für die Bescherung - und mit einem Abstecher nach Mittelhausen auch dort für Freude.

Einsdorf/MZ. - Es ist schon eine ziemlich verrückte Weihnachtskolonne, die da jedes Jahr bunt blinkend durch die schummrig beleuchteten Straßen zieht. Drei Quads, üppig geschmückt mit Lichterketten und mit typischen Figuren aus dem Weihnachts-Universum an Bord, sorgen an Heiligabend in der Gegend um Einsdorf und Mittelhausen für ganz besondere Freude.