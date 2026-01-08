Der Waldverkauf in Stolberg von Clemens Ritter von Kempski an Naturschützer wird kritisiert. Der Unternehmer sieht die Zukunft im Tourismus und verweist auf hohe Steuereinnahmen.

Waldverkauf an Naturschützer - Von Kempski äußert sich zu Kritik und verspricht Millionen

Clemens Ritter von Kempski führt zwei große Hotels in Stolberg. Er hat 1.000 Hektar Wald an eine Stiftung des Nabu verkauft. Andere Waldbesitzer sowie die FDP finden das nicht gut.

Stolberg/MZ. - Die Kritik an einem großen Waldverkauf im Südharz reißt nicht ab: Waldbesitzerverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, FDP und auch einige Bürger wenden sich gegen den Kauf von 1.000 Hektar Buchenwald bei Stolberg (Mansfeld-Südharz) durch eine Stiftung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu).