Senioren-Tanzfest 2025 in Wallhausen Großes Tanzgruppentreffen im „Haus der Sonne“ in Wallhausen
90 Frauen und ein Mann treffen sich regelmäßig zum Seniorentanz. Warum Doris Hiep vom Sportverein Wacker Wallhausen das Tanztreffen 2025 organisierte.
12.08.2025, 14:00
Wallhausen - Die Freude und Erleichterung war Doris Hiep schon während des Tanzfestes anzumerken. Aber jetzt steht es fest: Im kommenden Jahr wird es wieder ein Tanzfest für die Gruppen der Region geben. Rund 90 Tänzerinnen und ein Tänzer waren der Einladung der Senioren-Tanzgruppe von Doris Hiep in den Saal des Gemeindezentrums „Zur Sonne“ nach Wallhausen gefolgt.