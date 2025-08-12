90 Frauen und ein Mann treffen sich regelmäßig zum Seniorentanz. Warum Doris Hiep vom Sportverein Wacker Wallhausen das Tanztreffen 2025 organisierte.

Wallhausen - Die Freude und Erleichterung war Doris Hiep schon während des Tanzfestes anzumerken. Aber jetzt steht es fest: Im kommenden Jahr wird es wieder ein Tanzfest für die Gruppen der Region geben. Rund 90 Tänzerinnen und ein Tänzer waren der Einladung der Senioren-Tanzgruppe von Doris Hiep in den Saal des Gemeindezentrums „Zur Sonne“ nach Wallhausen gefolgt.