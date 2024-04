Große Schäden am Dach: Was wird aus Mafa-Speisesaal in Sangerhausen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Erst bog sich das Dach durch, mittlerweile fehlen in einem großen Bereich Ziegel: Die alte Speisehalle der Sangerhäuser Maschinenfabrik (Mafa) in der Straße an der Probstmühle bietet seit Wochen ein trauriges Bild. Dabei sollte sie eigentlich in eine Neubebauung des Areals zwischen der Riestedter Straße und An der Probstmühle einbezogen werden. Viele Sangerhäuser fragen sich deshalb, was dort los ist und wie es mit dem Gebäude weitergeht?