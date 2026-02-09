Mehr Stürze, mehr Brüche, mehr Infekte: Die Wintermonate bringen Herausforderungen mit sich. Die Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz erklären, wie sie für Notfälle gerüstet sind und warum eine Grippeimpfung noch immer sinnvoll ist.

Glätte in Mansfeld-Südharz - Mehr Stürze und mehr Brüche verzeichnet

Bei Eisglätte soll man sich im Pinguin-Gang fortbewegen. Der besteht aus kleinen, langsamen Schritten, bei denen die Fußsohlen komplett aufsetzen. Wenn man sich dabei vorstellt, wie die Pinguine watscheln, hat man den Dreh schnell raus. Auch wenn es komisch aussieht, kann es vor Stürzen bewahren.

Sangerhausen/MZ - Ein Sturz auf eisglattem Untergrund kommt so plötzlich wie unerwartet: Ein Ruck, ein Schreck, ein stechender Schmerz, und plötzlich läuft der Wintertag ganz anders als geplant. In solchen Momenten zählt vor allem eines: schnelle, kompetente medizinische Hilfe. Genau darauf sei man vor allem in den Wintermonaten, wo es häufiger zur Knochenbrüchen kommt als in anderen Jahreszeiten, in den Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz vorbereitet, sagt Kliniksprecherin Lydia Fischer.