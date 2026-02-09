Mehr Unfälle und Grippewelle Glätte in Mansfeld-Südharz - Mehr Stürze und mehr Brüche verzeichnet
Mehr Stürze, mehr Brüche, mehr Infekte: Die Wintermonate bringen Herausforderungen mit sich. Die Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz erklären, wie sie für Notfälle gerüstet sind und warum eine Grippeimpfung noch immer sinnvoll ist.
09.02.2026, 17:00
Sangerhausen/MZ - Ein Sturz auf eisglattem Untergrund kommt so plötzlich wie unerwartet: Ein Ruck, ein Schreck, ein stechender Schmerz, und plötzlich läuft der Wintertag ganz anders als geplant. In solchen Momenten zählt vor allem eines: schnelle, kompetente medizinische Hilfe. Genau darauf sei man vor allem in den Wintermonaten, wo es häufiger zur Knochenbrüchen kommt als in anderen Jahreszeiten, in den Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz vorbereitet, sagt Kliniksprecherin Lydia Fischer.