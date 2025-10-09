In einer höchst emotionalen Debatte haben sich die Mitglieder zweier Ausschüsse des Südharz-Gemeinderats zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans positioniert.

Gipsabbau, Windkraft oder Photovoltaik - und weniger Naturschutz im Südharz?

Nicht weit entfernt vom Breitunger Bungalowdorf Eichenleite sieht der zweite Entwurf des Landesentwicklungsplans eine sogenannte Weißfläche vor.

Südharz/MZ. - Überraschend haben die beiden Südharz-Gemeinderatsausschüsse nun doch öffentlich über die Stellungnahme der Gemeinde zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans für Sachsen-Anhalt beraten. Auf Antrag von Bürgermeister Peter Kohl (parteilos), der neuerdings Chef im Hauptausschuss ist, und auf Anraten des Landrats, der der Gemeinde einen sensiblen Umgang nahegelegt hatte.