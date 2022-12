Geschichten von Menschen und ihren tierischen Freunden

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Sie sind Familienmitglied, Fitnessprogramm, Seelentröster und engster Vertrauter – ein Leben ohne Haustier ist für viele Menschen kaum vorstellbar. Und jede dieser Beziehungen hat ihre eigene Geschichte. Diese Geschichten wollen wir Ihnen in unserem MZ-Adventskalender erzählen.

Türchen Nummer 1: Der Bratwurst-Trick

Familie Kaul wohnt auf einem großen alten Bauernhof in Mittelhausen. „Wir sind beide in der Landwirtschaft groß geworden. Tiere hat es hier eigentlich immer gegeben“, sagt Ottfried Kaul und seine Frau Christina nickt. Die jetzige Haustier-Besetzung – drei Katzen, ein Hund. Doch so friedlich wie jetzt, ging es nicht immer zu. Zwei Kater konnten sich zu Beginn nicht wirklich gut riechen. Wie es Tochter Marie es schaffte, den Kater-Krieg zu befrieden.

Haben auch Sie einen Vorschlag für ein tierisches Kalendertürchen?

Wir freuen uns auf Vorschläge an [email protected] oder an die MZ-Lokalredaktion, Grauengasse 1c, 06526 Sangerhausen.

Wir freuen uns auf Vorschläge an [email protected] oder an die MZ-Lokalredaktion, Am Plan 7 in 06295 Lutherstadt Eisleben.