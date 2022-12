Gutmütige Langohren

Jutta Kühne kann sich besonders für die Kaninchenzucht begeistern. Was die Quenstedterin an den Holländern schwarz-weiß schätzt.

Quenstedt/MZ - Der schwarze Schäferhund Unna passt auf die vielen kleinen, schwarz-weiß gescheckten Kaninchen auf. Ihre Decke liegt unter den liebevoll gebauten Ställen im Garten von Jutta Kühne in Quenstedt. „Aktuell sind es nicht so viele wie sonst. Manchmal habe ich bis zu 30 Tiere“, sagt Kühne. Aber woher kommt die Begeisterung für diese spezielle Kaninchen-Rasse? „Ich habe Holländer Schwarz-Weiß mal bei einem Bekannten gesehen und fand das glänzende Fell so toll“, sagt Kühne. Das erste Kaninchen, das Kühne besaß, war ein Angora-Kaninchen. „Damals war ich elf Jahre alt“, so Kühne. Der Beginn einer Leidenschaft.