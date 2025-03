Campingplatz, Pfalz und Co. sollen in Kelbra auf wirtschaftlich solidere Füße gestellt werden. Doch dabei gibt es enorme Schwierigkeiten, denn die eigentlich geplante GmbH sollte eigentlich schon längst laufen. Was soll sie mal machen und kommt sie überhaupt?

Kelbra/MZ. - Noch ist nicht viel Betrieb auf dem Campingplatz am Stausee Kelbra. Ein paar Touristen sind schon da, trotzen dem Nachtfrost und genießen die Sonne am Tag. Während das Gebiet am Ufer des Stausees Ruhe ausstrahlt, wird im Hintergrund eifrig an der wirtschaftlichen Perspektive gebastelt.