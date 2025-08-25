weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. 1. Job- und Ausbildungsbörse in Nebra: Viel Aufwand, verhaltener Besuch: Wieso sich Ausrichter und Unternehmen dennoch schon auf Messe-Neuauflage einigen

1. Job- und Ausbildungsbörse in Nebra Viel Aufwand, verhaltener Besuch: Wieso sich Ausrichter und Unternehmen dennoch schon auf Messe-Neuauflage einigen

Der Anfang ist gemacht, aber die Premierenveranstaltung zeigt: Beim Thema Ausbildung und Berufsnachwuchs ist ein dickes Brett zu bohren. Worauf man im kommenden Jahr setzt.

Von Andreas Löffler 25.08.2025, 04:00
Leon (15/M.) lässt sich von Anlagemechaniker-Lehrling Anton (18/r.) beim Stanzen eines Namensschilds assistieren.
Leon (15/M.) lässt sich von Anlagemechaniker-Lehrling Anton (18/r.) beim Stanzen eines Namensschilds assistieren. (Foto: Andreas Löffler)

Nebra - Die vom FC ZWK Nebra am vergangenen Sonnabend auf der Dieter-Höhne-Sportstätte veranstaltete 1. Job- und Ausbildungsbörse in der Unstrutstadt war ein Paradebeispiel für das bekannte Phänomen, das man ein Glas sowohl als halb voll wie auch als halb leer betrachten kann.