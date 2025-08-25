Der Anfang ist gemacht, aber die Premierenveranstaltung zeigt: Beim Thema Ausbildung und Berufsnachwuchs ist ein dickes Brett zu bohren. Worauf man im kommenden Jahr setzt.

Viel Aufwand, verhaltener Besuch: Wieso sich Ausrichter und Unternehmen dennoch schon auf Messe-Neuauflage einigen

Leon (15/M.) lässt sich von Anlagemechaniker-Lehrling Anton (18/r.) beim Stanzen eines Namensschilds assistieren.

Nebra - Die vom FC ZWK Nebra am vergangenen Sonnabend auf der Dieter-Höhne-Sportstätte veranstaltete 1. Job- und Ausbildungsbörse in der Unstrutstadt war ein Paradebeispiel für das bekannte Phänomen, das man ein Glas sowohl als halb voll wie auch als halb leer betrachten kann.