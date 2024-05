Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kelbra/Grillenberg/MZ. - Das Telefon steht derzeit nicht still in der Rezeption des Campingplatzes in Kelbra. Viele erkundigen sich, ob sie jetzt noch zum Stausee anreisen können oder ob bereits alles voll ist. „Die Wochenenden zu Himmelfahrt oder Pfingsten sind bei uns die besucherstärksten des gesamten Jahres“, sagt Marion Hagedorn, die Chefin vom Seecamping Kelbra, des größten Campingplatzes in der Region rund um Sangerhausen. 300 Stellplätze stehen dort für Dauer- oder Saisoncamping zur Verfügung. „Die sind gut gebucht. Wir haben aber auch eine große Wiese, so dass Urlauber, die mit Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil kommen, weiter täglich ohne Voranmeldung anreisen können“, sagt die Chefin des Campingplatzes an dem insgesamt sechs Quadratkilometer großen See. Platz finde man immer, insbesondere, wenn die Gäste autark sind und keinen Stromanschluss benötigen. Denn in Sachen Strom könne es mitunter doch schon einmal eng werden.