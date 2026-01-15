Stallpflicht fällt auch in den letzten Orten in Mansfeld-Südharz. Geflügelausstellungen sind wieder möglich. Keine Sperrung mehr am Stausee Kelbra.

Sangerhausen/MZ. - Gute Nachricht für Geflügelhalter und -züchter in Mansfeld-Südharz: Der Landkreis hat jetzt auch die letzten Beschränkungen aufgehoben, die im Herbst wegen der Geflügelpest verhängt worden waren.

Knapp drei Monate, nachdem bei den ersten toten Kranichen vom Stausee Kelbra das Geflügelpest-Virus nachgewiesen worden war, sind das Betretungs- und Befahrungsverbot an der Talsperre Kelbra und auch die Stallpflicht im Risikogebiet jetzt aufgehoben, teilt der Landkreis mit.

Geflügelpest vorbei: Mansfeld-Südharz erlaubt wieder Ausstellungen

Für den größten Teil des Kreises war die Stallpflicht bereits am 9. Dezember aufgehoben worden. Wegen der Nähe zu Zugvogelrastplätzen mussten aber die Geflügelhalter in Berga, Bösenrode, Rosperwenda, Brücken, Hackpfüffel, Kelbra, Sittendorf, Tilleda,Thürungen, Bennungen, Dittichenrode, Roßla, Amsdorf, Aseleben, Erdeborn, Lüttchendorf, Wormsleben, Röblingen am See, Seeburg, Rollsdorf, Stedten und Wansleben am See ihre Tiere weiterhin im Stall lassen. Auch dort kann das Geflügel jetzt wieder ohne Einschränkungen ins Freie.

Mit der Aufhebung sämtlicher Schutzmaßnahmen seien ab sofort auch wieder Geflügelausstellungen und Geflügelmärkte möglich, heißt es vom Landkreis. Das wird auch den Rassegeflügelzuchtverein Allstedt freuen, der die im Oktober im Vereinsheim in Wolferstedt geplante Jubiläumsschau zu seinem 135-jährigen Bestehen abgesagt hatte.

Mehr als 6.000 Kraniche starben in MSH an der Vogelgrippe

Die Räume waren schon hergerichtet, die Züchter hatten Tiere ausgewählt und vorbereitet, doch die Geflügelpest machte die Ausstellung unmöglich. Mit ihrem damals verkündeten Ersatztermin 7. und 8. Feburar hatten die Züchter offensichtlich ein gutes Händchen.

Mit dem großen Vogelrastgebiet am Stausee Kelbra war Mansfeld-Südharz 2025 bundesweit einer der Hotspots der Vogelgrippe. Der Landkreis bezifferte die Zahl der an Geflügelpest verendeten Tiere, die dort geborgen wurden, jetzt auf mehr als 6.000. Den ersten durch das Friedrich-Löffler-Institut bestätigten Fall von H5 N1 hatte es am 16. Oktober gegeben, seit dem 18. November seien keine weiteren Wildvögel mehr positiv getestet worden.