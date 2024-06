Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/Gonna/MZ. - Er ist kein Lautsprecher, wie manch anderer. „Eher ruhig und immer sehr an der Sache orientiert, versucht er Probleme zu lösen und den Ort voranzubringen.“ So beschreiben ihn seine Mitstreiter, die im Gonnaer Ortschaftsrat mit ihm zu tun hatten. Mit seiner Art hat Jürgen Telle in den vergangenen Jahrzehnten den kleinen Sangerhäuser Ortsteil Gonna maßgeblich geprägt. Seit deutlich über 30 Jahren ist der 61-Jährige, der aus Stecklenburg bei Thale stammt, in der Kommunalpolitik aktiv.