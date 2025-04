Sangerhausen/MZ. - Jäger müssen mehr Rehe und Hirsche schießen, weil sie die jungen Bäume wegfressen. An dieser Forderung von Landwirtschaftsministerium, Landesrechnungshof und Naturschutzbund in Sachsen-Anhalt entzündete sich im vergangenen Jahr Streit. Denn der Landesjagdverband hielt umgehend dagegen: Es gebe nicht zu viel, sondern weniger Wild in den Wäldern, erklärte unter anderem der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, Wolf Last.

Beim Landesforstbetrieb Süd mit Sitz in Obersdorf fand jetzt eine Art Gipfeltreffen zwischen Forst und Jägern statt, bei dem sachlich über das Thema gesprochen werden sollte. Beide Seiten legten ihre Argumente dar, danach wurden Flächen besichtigt, die nach den massiven Waldschäden der Jahre 2018 und ’19 wieder aufgeforstet wurden.

Rehe fressen die Bäume ab - mit wirtschaftlichen Schäden

Vor allem Rehwild frisst an solchen jungen Bäumen gern die Haupttriebe ab. Der Baum geht dann zwar nicht unbedingt ein, ein hoher, schlanker Stamm, dessen Holz man Jahrzehnte später gut verwerten kann, entsteht aber nicht mehr. Man kann die Bestände einzäunen, um sie vor Verbiss zu schützen, aber das ist teuer.

Daher die Forderung nach stärkerer Bejagung. Wie viel Schalenwild tatsächlich in den Wäldern unterwegs ist kann niemand zählen. Es gibt lediglich Indizien. Zum einen die Zahl der gestreckten Tiere, die aber auch davon abhängt, wie intensiv gejagt wurde. Für Carsten Scholz, Präsident des Landesjagdverbands, ist die Zahl der Wildunfälle eher ein objektives Kriterium. Und die ist in den vergangenen Jahren in Mansfeld-Südharz zurückgegangen. Waren es 2019 noch 972 gewesen, wurden es in den Folgejahren stetig weniger. Bis 2021 fiel die Zahl auf 842, in den beiden folgenden Jahren waren es 843 und 846.

Den Jägern sind vor allem die Bewegungsjagden im Januar ein Dorn im Auge. In Sachsen-Anhalt darf bis zum 31. Januar Rehwild geschossen werden. Bewegungsjagden, bei denen eine größere Zahl Jäger in Position geht und Treiber mit Hunden das Wild aufstöbern, könnten dabei sogar für einen umso stärkeren Verbiss sorgen, argumentieren die Jäger und führen die Wissenschaft ins Feld: Im Winter halten die Tiere Ruhe, fahren ihren Stoffwechsel auf die Hälfte des Sommerniveaus herunter und fressen auch nicht mehr viel. Bei Untersuchungen am Rotwild habe sich gezeigt, dass sich der Pansen in dieser Zeit um 40 Prozent verkleinerte.

Bei Bewegungsjagden verbrennen die Tiere die Energiereserven, die eigentlich fürs Überwintern gedacht sind. „Jeder zusätzliche Energiebedarf im Winter führt zu einer früheren Erschöpfung der Fettreserven und das provoziert im Wald stärkeren Verbiss“, heißt es in den „Handlungsempfehlungen für eine tierschutzgerechte, nachhaltige und effektive Bejagung von Reh-, Rot- und Damwild“ des Bundesjagdverbands. Zur Abschusserfüllung bei zu hohen Wildschäden sei „eine störungsarme Ansitzjagd bis Mitte Januar vertretbar.“

Streit und Konflikt zwischen Jägern und Förstern soll vermieden werden

„Thüringen macht zum 15. Januar gänzlich dicht“, sagt Scholz. Und auch in Sachsen-Anhalt könnte sich jetzt bei den Bewegungsjagden etwas tun, wie Frank Specht, Direktor des Landesforstbetriebs (LFB), im Anschluss an das Treffen in Mansfeld-Südharz erklärte. Seine landesweit bisher 50 Bewegungsjagden im Januar könnte der LFB im nächsten Jahr auf 40 reduzieren und dafür sorgen, dass davon nur noch zehn statt bisher 20 nach dem 15. Januar stattfinden.

Carsten Scholz erklärte für die Jägerschaft, man könne „konzentriert ansitzen an den Flächen, wo das Wild die Probleme macht.“ Generell war man bemüht, den Eindruck von Streit und Konflikt zu vermeiden. „Wir sind zwei Verbände, die sich weder fremd noch feindlich gegenüberstehen“, sagte Scholz. Und Specht betonte: „Wir arbeiten zusammen.“

Wortwörtlich tat man das im Anschluss an die Fachtagung und Flächenbesichtigung in Mansfeld-Südharz. Vertreter von Landesjagdverband und Landesforstbetrieb pflanzten 50 Elsbeeren – eine einheimische Baumart, die an die Entwicklung hin zu einem trockeneren Klima gut angepasst ist und deshalb auch bei den Pflanzaktionen mit ehrenamtlichen Helfern in Mansfeld-Südharz immer wieder zum Einsatz kommt.