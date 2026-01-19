weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Stadt hatte aufgerufen: Es gibt zwei Vorschläge für das neue Logo der Müntzer-Stadt Allstedt (Foto im Text)

Nach einem Aufruf der Stadt Allstedt sind zwei Ideen für ein Müntzer-Logo auf Briefköpfen und als Mail-Signatur eingegangen. Wie es damit jetzt weitergeht.

Von Grit Pommer 19.01.2026, 06:18
Allstedt ist seit dem vergangenen Jahr offiziell Müntzer-Stadt.
Allstedt ist seit dem vergangenen Jahr offiziell Müntzer-Stadt. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Müntzer-Stadt ist Allstedt schon seit Oktober. Damals hat der Stadtrat dem Vorschlag der SPD/FBM-Fraktion zugestimmt, mit der Namensänderung dauerhaft an die historische Verbindung Thomas Müntzers zu Allstedt zu erinnern - auch wenn das 500-jährige Bauernkriegsgedenken vorbei ist.