  4. Interview mit fiktiver Expertin: „Erfolgsgeschichten erzählen“ - Was eine KI Mansfeld-Südharz für das Jahr 2026 rät

Die Entwicklung der Region ist immer wieder Thema, auch beim Ausblick auf das Jahr 2026. Wir wollten wissen: Welche Strategie für Mansfeld-Südharz würde eine KI wählen, wie kann der Strukturwandel bei den Menschen ankommen und - zu guter Letzt - würde sie sogar nach Mansfeld-Südharz „umziehen“?

Von Ein Interview von Armin Himmelrath 08.01.2026, 10:15
KI-generierte Expertin Dr. Manuela Sollinger-Haupt: Konfliktthemen offensiv angehen, gut kommunizieren.
Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Dr. Manuela Sollinger-Haupt ist renommierte Expertin für die Entwicklung ländlicher Regionen - und von einer Künstlichen Intelligenz erfunden.