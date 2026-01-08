Interview mit fiktiver Expertin „Erfolgsgeschichten erzählen“ - Was eine KI Mansfeld-Südharz für das Jahr 2026 rät

Die Entwicklung der Region ist immer wieder Thema, auch beim Ausblick auf das Jahr 2026. Wir wollten wissen: Welche Strategie für Mansfeld-Südharz würde eine KI wählen, wie kann der Strukturwandel bei den Menschen ankommen und - zu guter Letzt - würde sie sogar nach Mansfeld-Südharz „umziehen“?