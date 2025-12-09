weather wolkig
  4. Explosion von Feuerwerk erschüttert Sangerhausen: Einsatzleiter beschreibt dramatische Löscharbeiten: „So etwas in fast 30 Jahren nicht erlebt“

Ein ohrenbetäubendes Krachen ließ Anwohner in Sangerhausen an Kriegsszenen denken: In einem Garagenkomplex detonierten am Montagabend große Mengen Feuerwerkskörper. Die Feuerwehr kämpfte unter Lebensgefahr gegen das Feuer. Nun ermittelt die Kripo.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 09.12.2025, 08:24
Feuerwehrleute konnten nur aus der Deckung heraus löschen.
Feuerwehrleute konnten nur aus der Deckung heraus löschen. (Foto: Feuerwehr)

Sangerhausen/MZ. - Was hat die gewaltige Explosion von Feuerwerkskörpern am Montagabend in Sangerhausen ausgelöst?