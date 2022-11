Eingeschränkter Zugverkehr am Wochenende zwischen Sangerhausen und Nordhausen

Da Stellwerke nicht besetzt werden können, fallen auf der Strecke zwischen Sangerhausen und Nordhausen am Wochenende Züge aus.

In Mansfeld-Südharz kommt es zu Einschränkungen im Zugverkehr.

Sangerhausen/MZ - Erneut fallen in den Abend- und Nachtstunden am Wochenende in Mansfeld-Südharz Züge aus, weil die DB Netz AG aufgrund von Personmangel Stellwerke nicht besetzen kann. Wie Abellio mitteilt ist der Streckenabschnitt zwischen Nordhausen und Sangerhausen betroffen.

Auf den Regionalexpresslinien RE 8 Halle (Saale) – Leinefelde und RE 9 Halle (Saale) – Kassel werden am Wochenende jeweils von 18 bis 6 Uhr keine Züge verkehren:

Von Freitag, 04. November, 18 Uhr, bis Samstag, 05. November, 6 Uhr, können keine Züge zwischen Berga-Kelbra und Nordhausen verkehren. Einzelne Züge enden aus Richtung Halle (Saale) bereits in Sangerhausen.

Von Samstag, 05. November, 18 Uhr, bis Sonntag, 06. November, 6 Uhr, sowie von Sonntag, 06. November, 18 Uhr, bis Montag 07. November, 6 Uhr kann der gesamte Streckenabschnitt zwischen Nordhausen und Sangerhausen nicht befahren werden.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen sei in Vorbereitung, teilt Abellio weiter mit.