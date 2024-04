Was am Wochenende und dem 1. Mai auf der Rennbahn bei Roitzsch stattfindet.

Roitzsch/MZ. - Sie sind grazil und vor allem flink: Windhunde können bis zu 70 Kilometer pro Stunde schnell laufen. Und ausgerechnet bei Roitzsch kommen im Frühjahr Windhundhalter und -züchter aus ganz Europa zusammen, um ihre Schützlinge gegeneinander antreten zu lassen und im besten Fall den begehrten Titel „Schönheit und Leistung“ mit nach Hause zu nehmen. So auch am kommenden Wochenende, denn dann lädt der Windhundrennverein Greppin wieder auf seine Rennbahn ein.

Am Samstag, dem 27. April, geht es los mit dem Schönheitswettbewerb. Dabei werden die Tiere von einer internationalen Jury nach verschiedenen Kriterien wie Körperbau, Haarkleid, Gebiss und Gangwerk begutachtet. Im vergangenen Jahr traten 211 Hunde an. Am Sonntag folgt dann das Rennen um das rote Band von Greppin, bei dem die Tiere ihre volle Leistung zeigen können. An beiden Tagen ist neben dem Trubel auch für Verpflegung der Zweibeiner gesorgt.

Doch damit nicht genug: Am kommenden Mittwoch, dem 1. Mai, findet auf der Rennbahn auch das beliebte Jederhund-Rennen samt Ausstellung statt. Dabei sind alle Hunde erlaubt, im Gegensatz zum leistungsorientierten Wochenende davor steht dabei vor allem eins im Vordergrund: Spaß. Los geht es um 10 Uhr.