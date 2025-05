Es sind schon drei Kandidaten, die bei der Wahl des neuen Stadtchefs am 26. Oktober ihren Hut in den Ring werfen möchten.

Wahlen in Hettstedt

Hettstedt/MZ. - Es gibt einen weiteren Bewerber für das Hettstedter Bürgermeisteramt. Ein 56-Jähriger hat sich entschieden, seinen Hut am 26. Oktober bei der Bürgermeisterwahl in der Kupferstadt in den Ring zu werfen. Damit sind es schon drei, die die Nachfolge von Dirk Fuhlert (parteilos) antreten wollen. Nämlich die beiden Stadträte André Ulrich (CDU/BSH-Fraktion), Steffi Rieger (SPD-Fraktion) und nun Dirk Ermisch. Fuhlert selbst wird nicht erneut kandidieren.