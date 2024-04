Ein Autofahrer hatte im November letzten Jahres in einer Waschanlage in Sangerhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die Anlage stark demoliert. Nun nähern sich die Reparaturen dem Ende.

Durch Unfall stark demolierte Waschanlage in Sangerhausen öffnet wieder

Sangerhausen/MZ/frs. - Voraussichtlich Ende nächster Woche soll der Betrieb anlaufen und die Autowaschstraße von Felix Eichler in der Straße Am Brandrain in Sangerhausen wieder öffnen. Jörg Eisenbrand und Florian Arfmann (Foto) von der Firma Eisenbrand Service sind derzeit dabei, die neue Waschstraße aufzubauen.

Die alte Anlage war im November 2023 bei einem spektakulären Unfall zerstört worden, als ein Autofahrer (73) mit seinem Kombi durch die Waschstraße raste. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann noch einen Gang im Automatikgetriebe eingelegt hatte, als er bei einem Mitarbeiter bezahlen wollte.

Versicherung erstattet nur Zeitwert

Vermutlich sei er dabei so abgelenkt worden, dass er aufs Gas gekommen sei und der Wagen in der Folge losfuhr. Das Auto kollidierte mit Teilen der Anlage und prallte am Ende gegen einen Pfeiler der Trocknung. Der Rentner blieb unverletzt, sein Auto wurde stark beschädigt.

Der Besitzer der Waschstraße gibt die Kosten für die neue Anlage mit 190.000 Euro an. Von der Versicherung habe er mit 120.000 Euro nur den Zeitwert der alten sowie einen Teil des Umsatzausfalls erhalten. Den Rest müsse er leider selbst finanzieren.