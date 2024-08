So sah es im Keller der Schule in Berga aus. Hier wurden die Kupferrohre aus der Wand gerissen und mitgenommen.

Berga. - Die Fälle hatten für Entsetzen in der Region gesorgt: Nach den Einbrüchen in die ehemalige Grundschule in Berga und ein benachbartes Haus, fahndet die Kripo demnächst mit Hilfe der TV-Sendung „Kripo live“ nach den Tätern. Die hatten in den Gebäuden hohen Sachschaden angerichtet. Er wird von der Polizei auf eine Summe im fünfstelligen Bereich geschätzt.