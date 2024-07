Einbrecher richten in Berga Riesenschaden in der alten Schule an

In die ehemalige Grundschule in Berga sind Einbrecher eingestiegen.

Berga/MZ. - Riesenärger in Berga: Bei dem Einbruch in das Gebäude der ehemaligen Grundschule in der Thomas-Müntzer-Straße ist weitaus größerer Schaden angerichtet worden als ursprünglich angenommen. Bisher unbekannte Täter waren in den Keller des Gebäudes eingestiegen, am Montag wurde der Einbruch bei der Polizei angezeigt.

„Aus dem Keller wurden alle dort verbauten Heizungsrohre gestohlen“, sagt Steffi Schwan,. die Pressesprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz. Die Installationen wurden von den Wänden und vom Heizkessel abmontiert und mitgenommen. Doch auch darüber hinaus machten die Einbrecher reichlich Beute. Denn weil die frühere Schule inzwischen Vereinen zur Nutzung überlassen ist, hat dort auch eine Band ihren Proben- und Lagerraum. Aus dem verschwanden mindestens drei E-Gitarren, zwei Bassgitarren, ein Equalizer, ein Verstärker, ein Mischpult sowie mehrere Gitarren- und Notenständer. Den Schaden beziffert die Polizei in einer ersten vorsichtigen Schätzung mit 12.000 Euro, er könnte aber auch noch deutlich darüber liegen. „Den Schaden an der Heizungsanlage müsste ein Gutachten ermitteln“, sagt Schwan.

Polizei hofft, dass Zeugen die Täter gesehen haben

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 27. Juni, als die Kellerräume unversehrt verlassen wurden, und dem vergangenen Montag, als der Einbruch bemerkt wurde. „Es wäre natürlich schön, wenn irgendjemand etwas beobachtet hätte“, sagt Schwan und hofft darauf, dass das Verladen von derart viel Metall und Musiktechnik nicht völlig unbemerkt geblieben ist.

Kriminaltechniker seien inzwischen in dem Gebäude gewesen und hätten Spuren gesichert. Die würden nun ausgewertet. Bei den Ermittlungen stehe man noch am Anfang.

Von dem Einbruch betroffen ist unterdessen auch das Deutsche Rote Kreuz. Der Blutspendetermin, der am Freitag in der alten Grundschule in Berga stattfinden sollte, ist abgesagt.