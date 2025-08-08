Sangerhausen/MZ. - Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes hat ein 26-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Sangerhausen offensichtlich die Kontrolle über sich verloren und ging mit erhobenen Fäusten auf einen der Polizeibeamten los. Der Angriff konnte abgewehrt und der Angreifer beruhigt werden. Nach eigenen Angaben habe er verschiedene alkoholische Getränke sowie Betäubungsmittel zu sich genommen.

Mann rastet erneut aus

Kurz vor Mitternacht kam es zu einem erneuten Einsatz, wobei derselbe junge Mann freiwillig in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden wollte. Auf der Fahrt griff er einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes an. Durch die hinter dem Rettungswagen fahrenden Polizeibeamten wurde der Angreifer erneut zur Ruhe gebracht. In dem Handgemenge wurden ein Rettungssanitäter und ein Polizeibeamter leicht verletzt.