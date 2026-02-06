Der benachbarte Kreisfeuerwehrverband Saalekreis tritt wegen steigender Beiträge aus dem Landesfeuerwehrverband aus. Wie entscheidet sich Mansfeld-Südharz? Und welche Folgen hätte ein Austritt?

Drei Kreise treten aus dem Landesverband aus - was macht Mansfeld-Südharz?

Sangerhausen/MZ - Der Kreisfeuerwehrverband Saalekreis tritt aus dem Landesfeuerwehrverband aus. Auch Salzwedel und Gardelegen haben sich zu diesem Schritt entschlossen. Grund dafür sind steigende Beiträge, die diese drei Kreisverbände nicht mehr mittragen wollen. Geplant ist eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 3,30 Euro pro Mitglied und Jahr. Der Beitrag wird dabei nicht von jedem einzelnen Feuerwehrmann gezahlt, sondern von der Kommune.