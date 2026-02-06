Diana II. und Mario II. sind in dieser Session Prinzessin und Prinz des Närrischen Karnevals Clubs Mücheln. Ein Paar sind sie allerdings trotz der gemeinsamen Auftritte an den tollen Tagen nicht mehr. Was ist die Geschichte dahinter?

Das Prinzenpaar, das gar keins ist

Diana Lehmann und Mario Brüggeboes sind das diesjährige Prinzenpaar des NKC Mücheln.

Mücheln/MZ. - Der Närrische Karnevals Club Mücheln (NKC) hatte schon immer ungewöhnliche Prinzenpaare. Mangels Bewerbern mussten mal Schaufensterpuppen herhalten. Vergangenes Jahr übernahmen „ein paar Prinzen“ vorübergehend die Macht im Rathaus. In dieser Session ist es mit Diana II. und Mario II. nun ein Paar, das keines mehr ist.