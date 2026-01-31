Der Kreisfeuerwehrverband Saalekreis tritt wegen steigender Beiträge aus seiner Landesvertretung aus. Er ist jedoch nicht der einzige Verband. Mit dem Austritt werden Gelder frei, es birgt aber auch Nachteile.

Merseburg/MZ. - Das Geld, das jeder einzelne Feuerwehrmann in den Kreisfeuerwehrverband einzahlt, soll nun auch hier im Saalekreis bleiben. Der Kreisverband ist aus dem Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt ausgetreten, weil er steigende Beiträge nicht mittragen wollte.