Ein rotes Portemonnaie, große Fußstapfen und ein prall gefüllter Reisekalender: Beim DRK Jessen startet ein neues Reisejahr – mit viel Herz, Erfahrung und frischen Ideen.

Ina Hobritz (stehend) wird von den Reiselustigen, die mit der DRK-Mitarbeiterin auf Tour gehen, gut aufgenommen. Wie hier beim Neujahrsfrühstück im Hotel Stadt Jessen.

Jessen/MZ. - „Ohne das fahre ich nicht los!“, sagt Ina Hobritz – und meint damit das knallrote, inzwischen deutlich verschlissene Portemonnaie, das sie von ihrer Vorgängerin Marion Richter übernommen hat. Schon einige Reiselustige, die mit den beiden Reiseorganisatorinnen des DRK Jessen unterwegs waren, wollten Hobritz eine neue Geldbörse schenken. Doch für sie ist das alte Portemonnaie ein persönlicher Glücksbringer auf den vielen Reisen und Veranstaltungen, die sie in diesem Jahr noch einmal gemeinsam mit Richter organisiert hat.