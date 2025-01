Von leuchtenden Tieren bis Karl May: Welche Reiseziele Marion Richter vom DRK in Jessen für das laufende Jahr in ihrem Programm hat. Eine Auswahl.

Jessen/MZ. - Wenn Marion Richter, die Koordinatorin für die offene Sozialarbeit beim Deutschen Roten Kreuz in Jessen, am kommenden Dienstag zum Frühstück ins Jessener Schützenhaus lädt, wird sie ihren Gästen auch das Veranstaltungsprogramm für das gerade begonnene Jahr vorstellen. Einige der Veranstaltungen sind so etwas wie „ewige Renner“ im Angebot. Sie dürfen kein Jahr fehlen. Aber etliches ist auch neu ins Programm aufgenommen worden. In aller Regel richtet sich die Organisatorin nach den Wünschen ihrer Gäste, die zumeist auch Stammgäste sind.