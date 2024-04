Am 17. Mai werden die "Dorfrocker" auf dem Heerstall in Uftrungen zu erleben sein - open air.

Uftrungen/MZ. - Es dürfte fast ein Heimspiel werden, wenn die drei Brüder Tobias, Markus und Philipp Thomann samt Band das Pfingstwochenende in Uftrungen (Mansfeld-Südharz) einläuten. Schließlich sind sie seit 2007 als „Dorfrocker“ (fernseh-)bekannt, obendrein bekennende Dorfkinder und wissen, wie sie ihr Publikum begeistern können. Wer ihren Party-Schlager-Sound mag, sollte sich also Freitag, den 17. Mai, im Kalender anstreichen.

Uftrungen-Video im Internet zu sehen

Dass die aus mancher Florian-Silbereisen-Show bekannte Band in den Südharz kommt, hat eine lustige Vorgeschichte, verrät Jens Gerlach, der stellvertretende Chef vom Uftrunger Kirmes- und Traditionsverein. „Wir haben beim Schützenfest zusammengesessen, als eine junge Frau meinte, dass die ’Dorfrocker’ das geilste Dorf der Welt suchen, und da könnten sich die Uftrunger doch bewerben.“ Nach ein paar Bier war die Sache beschlossen. „Alexander Kohl hat ein wunderbares Video über Uftrungen, unsere Vereine und Veranstaltungen zusammengeschnitten. Das haben wir eingereicht.“ Zusehen ist es bei Youtube.

Naja, lacht Gerlach, sie hätten ja tatsächlich ein bisschen verrücktes Vereinsleben im Dorf. „Wir haben die Eingangsbestätigung bekommen, dann war eine Weile Ruhe, und wir haben gewartet.“ Irgendwann kam eine Mail. „Wir hätten zwar nicht gewonnen, aber sie würden trotzdem gern bei uns spielen und bringen sogar ihre Bühne mit!“

Ticketverkauf hat begonnen

Ab dem Moment hätten sie sich schon überlegt, wie sie das in Uftrungen stemmen könnten, räumt Gerlach ein. Und dann hätten sie sich mit dem Ortschaftsrat in die Vorbereitung gestürzt, einen geeigneten Termin gesucht, um das Ganze als Open-Air-Konzert zu veranstalten. Nun müsse sich der Verein nur noch ums Organisatorische und ums Catering kümmern, werde aber von den anderen örtlichen Vereinen tatkräftig unterstützt. „Wir sind schon ganz wild am Vorbereiten“, sagt Gerlach. „Und wir freuen uns sehr, dass sich das so entwickelt hat.“

Tickets gibt es ab sofort in folgenden Vorverkaufsstellen: Anettes Reiseshop in Roßla/Roßpassage, Blumen am Schenkplatz in Berga, Touristinformation Stolberg, Blumen-Lottoladen Rottleberode/Domäne, Lottoladen Sylvia Trischler in Kelbra und bei Familie Jens Gerlach in Uftrungen.