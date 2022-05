Die Würfel sind gefallen - Südharz hat einen neuen Bürgermeister

Die Wahlbeteiligung liegt unter 40 Prozent. Kandidaten haben sich in Stichwahl einen fairen Kampf geliefert - wie sie selbst feststellen.

Südharz/MZ - Die Bürger der Gemeinde Südharz haben sich entschieden: Peter Kohl wird neuer Bürgermeister der Einheitsgemeinde. Der 51-jährige Uftrunger erzielte in der Stichwahl am Sonntag 53,04 Prozent der Stimmen. Jürgen Prell aus Roßla kam auf 46,96 Prozent. Beide waren als Einzelbewerber ins Rennen gegangen und hatten sich am 8. Mai gegenüber ihren Mitbewerbern Nadine Pein und Jens Lange durchgesetzt. Die Wahlbeteiligung betrug diesmal 39,2 Prozent.