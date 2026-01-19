Eric Haedicke und Peter Krause starten mit dem RSV Sangerhausen optimal in die neue Saison der 23. Radball-Bundesliga. Was sich das Spieler-Duo für die kommenden Turniere vorgenommen hat.

Die Radballer vom RSV Sangerhausen bieten Glanzleistung beim Heimspieltag in der 2. Bundesliga

Sangerhausen/MZ. - Nein, „Wischi-Waschi“ ist nun wirklich nicht das Ding von Eric Haedicke und Peter Krause. Viel lieber reden die beiden Radballer vom RSV Sangerhausen Klartext. Auch, und vor allem dann, wenn es um die neue Saison der 2. Bundesliga geht. „Wir wollen den nächsten Anlauf zum Aufstieg in die 1. Bundesliga nehmen“, bringt Haedicke das ausgegebene Ziel auf den Punkt.