Tür kaputt, Schließfächer nicht benutzbar: Mehrere "Defekt"-Schilder am Bahnhof Sangerhausen weisen seit Tagen auf Reparaturbedarf hin. Warum es mit der Ausbesserung noch dauern kann.

„Defekt!“ - Warum am Bahnhof Sangerhausen Türen und Schließfächer kaputt sind und warum das auch erstmal so bleibt

Sangerhausen/MZ. - Die große Uhr oben an der Kopfseite der Bahnhofshalle ist genau um 3:10 Uhr stehengeblieben - und verharrt schon seit Tagen in dieser Position. Die Automatiktür zum Vorplatz, wichtig für Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen: „Defekt!“, heißt es auf einem Zettel, daneben ein rotes Klebeband mit der Aufschrift „gesperrt“. Auch auf einigen der insgesamt zwölf Schließfächer, in denen Reisende hier im Bahnhof Sangerhausen ihr Gepäck deponieren können, hängen seit einiger Zeit Zettel mit dem Hinweis auf die fehlende Funktionsfähigkeit.