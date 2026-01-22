2025 haben in Mansfeld-Südharz weniger Kinder als im Vorjahr das Licht der Welt erblickt. Zumindest die Kreativität bleibt vor Ort auf einem hohen Level: Das waren die beliebtesten und außergewöhnlichsten Vornamen.

Das waren 2025 die beliebtesten und exotischsten Vornamen für Babys in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ. - Einen oder gar mehrere passende Vornamen für den Nachwuchs zu finden, ist für werdende Eltern oftmals gar nicht einfach. Doch spätestens kurz nach der Geburt wird es höchste Zeit, kreativ zu werden und eine Entscheidung zu treffen. Aber welche Vornamen haben die Mansfeld-Südharzer im Jahr 2025 besonders häufig an ihren Nachwuchs vergeben?