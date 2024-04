Das kann man in Mansfeld-Südharz am „Tag der Industriekultur“ erleben

Hettstedt/Wettelrode/MZ. - Auf eine spannende Zeitreise zur Industriegeschichte der Region können sich Interessierte am Sonntag anlässlich des „Tages der Industriekultur“ begeben und dabei die Errungenschaften bestaunen oder Geschichte hautnah erfahren – auch in Mansfeld-Südharz.

Sonderführungen im Humboldt-Schloss

So geben beispielsweise die Mitglieder der Fördervereins Mansfeld-Museum am 21. April ab 10 Uhr mit verschiedenen Sonderführungen im Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss in Hettstedt einen Einblick in die Themenvielfalt des Museums.

„Erleben sie den 1:1-Nachbau der von Carl Friedrich Bückling gebauten Dampfmaschine, die 1785 auf dem König-Friedrich-Schacht in Betrieb ging. Erfahren sie Wissenswertes über die Zeugnisse der Hüttentechnik, entdecken sie die Objekte des Maschinenparks, schauen sie in die Tiefe des Lichtloch 24 und lassen sie sich in unseren ‚Museumsstolln‘ entführen“, heißt es dazu in der Ankündigung auf der Webseite des Museums.

Weiterhin wird Sebastian Werner, Autor im Verlag Eisenbahn-Kurier, ab 11 Uhr im „Carolinecafé“ sein Buch „Eisenbahnchronik Mansfelder Land“ vorstellen. Im Freilichtbereich des Museums lädt der Autor danach, um 13 Uhr, zu einer Sonderführung zu den Schienenfahrzeugen ein. Der Eintritt ist frei.

Offizielle Eröffnung des Schaubergwerks in Wettelrode

Über ein Jahr lang war der Schacht in Wettelrode wegen Bauarbeiten geschlossen gewesen. Ohne großes Tamtam war der Röhrigschacht bereits Ende März wieder für den Besucherverkehr geöffnet worden. Nun – zum Tag der Industriekultur – wird die Feier zur Wiedereröffnung offiziell nachgeholt.

Im Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht in Wettelrode kann an diesem Tag der Schacht unter Tage erkundet sowie das historische Fördergerüst bis zur ersten Plattform erklommen werden. Für Musik und Unterhaltung sorgt DJ Örny.

Über Tage ist der Eintritt für Besucher frei. „Für die Einfahrt in die Welt unter Tage in 283 Meter Tiefe im Schaubergwerk Röhrigschacht gelten die regulären Preise“, heißt es in der Ankündigung. Um eine Voranmeldung für die Einfahrten (Tel. 03464/58 78 16) wird gebeten.

Umfangreiches Programm bei der Mansfelder Bergwerksbahn

Und natürlich beteiligt sich auch die Mansfelder Bergwerksbahn mit einem umfangreichen Angebot und Programm – erstmals auf dem Gelände Kupferkammerhütte – am „Tag der Industriekultur“. Dort findet eine historische Fahrzeugausstellung von Dampflokomotiven sowie Personen-, Güterwagen und Spezialfahrzeugen statt.

„Der Bahnhof Kupferkammerhütte, an welchen am 15. November 1880 erstmal Züge abfuhren, ist der älteste betriebsfähige Schmalspurbahnhof Deutschlands. So haben wir hier ein interessantes und bemerkenswertes Alleinstellungsmerkmal, welches wir dem Besucher an diesem Tag vermitteln wollen“, so Marco Zeddel, Pressesprecher der Bergwerksbahn. Für Stempeljäger stehen die temporären Stempelstellen „Zirkelschacht“, „Freiesleben-Schacht“, „Wilhelm und Hans“ sowie„Lok 11 der MBB“ zur Verfügung.

Des Weiteren stehen eine Führung durchs ehemalige Stellwerk mit Uhrenturm, eine Führung durch den Lokschuppen inklusive neuer Ausstellung, ein Bus-Shuttle zum Mansfeld Museum im Humboldt-Schloss und Souvenirverkauf auf dem Programm. Weitere Infos gibt es unter www.mansfelder-bergwerksbahn.de.