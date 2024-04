Der Tag der Industriekultur steht am 21. April 2024 an. An diesem Sonntag können viele spannende Sehenswürdigkeiten in Sachsen-Anhalt besichtigt werden. Hier finden Sie das diesjährige Programm.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der 14. Tag der Industriekultur findet am Sonntag, 21. April, in Sachsen-Anhalt statt. Dann werden im Bundesland über 70 historisch wertvolle Orte, die sonst nicht mal eben so besichtigt werden können, geöffnet.

Vielerorts werden zudem Führungen, Fahrten, Gespräche mit Zeitzeugen und andere Aktivitäten angeboten.

Wann ist der Tag der Industriekultur 2024?

Am Sonntag, 21. April 2024, findet der Tag der Industriekultur statt. In Sachsen-Anhalt ist die offizielle Eröffnung allerdings schon am Freitag, 19. April 2024 in Wettelrode. Das Hauptprogramm findet allerdings am Sonntag statt.

Tag der Industriekultur 2024: Was ist die ExtraSchicht?

Die sogenannte ExtraSchicht feierte ihre Premiere im Jahr 2001 im Ruhrgebiet. Ziel sei es, Zuschauern den Charme der ehemaligen Stätten industrieller Arbeit im Pott näherzubringen und zugänglich zu machen. 2024 findet das Kulturfestival ExtraSchicht bereits am ersten Samstag im Juni, 1. Juni, anlässlich der Festivitäten zu "25 Jahre Route Industriekultur" in der Nacht der Industriekultur statt. Das Event hat aber nichts mit dem Tag der Industriekultur 2024 in Sachsen-Anhalt zu tun.

14. Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt: Diese Denkmäler und Museen haben geöffnet

So wird beispielsweise in der Region Altmark das sogenannte Raseneisenerz Tangerhütte mit einer Präsentation einer 150 Jahre alten, in Tangerhütte gegossenen, Laterne auf dem Bahnhofsvorplatz gezeigt. Außerdem öffnet unter anderem noch das Tunnelhäuschen am Bahnhof Stendal mit seiner Licht- und Leseinstallation.

14. Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt: Das kann in der Region Altmark besichtigt werden

Agraneum Iden/Zentrum für Tierhaltung und Technik

Arbeitskreis Salzwedeler Altstadt e.V.

Museumsdorf Diesdorf

Raseneisenerz Tangerhütte "Aus einem Guss" e.V.

Schöpfwerk Vehlgast

Tunnelhäuschen Bahnhof Stendal

14. Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt: Das kann in der Region Magdeburg besichtigt werden

Im Großraum Magdeburg öffnet das Waschmittelmuseum in Genthin seine Pforten. Dort wird es ein Erzählcafé mit Genthiner Waschfrauen geben. Auch der bekannte Salzberg "Kalimandscharo" bei Zielitz kann besichtigt werden.

Der Kalimandscharo bei Zielitz kann am Tag der Industriekultur besichtigt werden. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Fernmeldemuseum Bottmersdorf

Friseurmuseum Magdeburg

Gröninger Bad Salbke

Historische Gerberei Burg

Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck (iMUSEt)

Kali-Bergwerk Zielitz/Kalimandscharo

Kunsthof Bad Salzelmen

Optische Telegraphie in Preußen e.V.

Pretziner Wehr

RAW-Gelände Magdeburg

Schiffshebewerk MD-Rothensee

Technikmuseum Magdeburg

Waschmittelmuseum Genthin, Altes Badehaus

Wasserturm Salbke

Wissenschaftshafen Magdeburg

Ziegelei Hundisburg

14. Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt: Das kann in der Region Harz besichtigt werden

Im Harz wird unter anderem erstmals das Eiserne Band aus beiden Richtungen als historische industrielle Verbindung erlebbar gemacht. Das Eiserne Band ist eine touristische Route, zu der acht historische Eisenbahnen zwischen Halle und dem Harz gehören.

Eisernes Band - Bahnhof Gerbstedt

Erlebnisbergwerk "Glasebach" Harzgerode

Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode

Höhlenwohnungen Langenstein

Hüttenmuseum Thale

Luftfahrtmuseum Wernigerode

Mansfelder Bergwerksbahn

Mansfeldmuseum im Humboldt-Schloss Hettstedt

Schaubergwerk Büchenberg Elbingerode

Schmidt-Schacht Helbra

Zuckerfabrik Oldisleben in Thüringen

14. Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt: Das kann in der Region Halle besichtigt werden

Südlich von Halle wird es eine Sonderführung durch die Sicherungsbaustelle der Bergstation der Drahtseilbahn Zeitz geben.

Und die Naumburger Straßenbahn veranstaltet eine öffentliche Sonderführung durch das historische Straßenbahndepot.

Bergbaumuseum Deuben

Brikettfabrik Herrmannschacht Zeitz

Deutsches-Chemie-Museum Merseburg

Drahtseilbahn Zeitz

Drahtwerkstätten Jähnicke Weißenfels

Eisenbahnmuseum Kötzschau/Eisenbahnfreunde Kötzschau e.V

Elsterfloßgraben

Hallesche Straßenbahnfreunde e.V.

Historische Feuerwehren Droyßig

Hydrierwerk Zeitz

Industriemuseum Wettin-Löbejün/OT Rothenburg

Kulturstiftung Hohenmölsen

Museum Weißenfels Schloss Neu-Augustusburg Schuhsammlung

Naumburger Straßenbahn

Saline Bad Dürrenberg LAGA2024

Salinemuseum Halle

Schlackenhalde Rothenburg

Spenglermuseum Sangerhausen

Zentralwerkstatt Pfännerhall

14. Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt: Das kann in der Region Anhalt besichtigt werden

In Anhalt-Bitterfeld haben die Nahverkehrsfreunde spezielle Touren mit dem Motto "Von der Conti-Gas und Fine bis Junkers" geplant. Zudem gibt der Fahrradladen Bitterfeld (Hersteller Marke "Irene") Einblicke in die historische Zweiradwerkstatt.

Alte Schmiede - August Reinhardt Gräfenhainichen

Dessau-Wörlitzer Eisenbahn

Fahrradladen Bitterfeld (Hersteller Marke "Irene")

Fahrzeugmuseum Stassfurt

Ferropolis - Stadt aus Eisen - Gräfenhainichen

Heimatmuseum Aken (Schifffahrt)

Industrie- und Filmmuseum (IFM) Wolfen

Kreismuseum Bitterfeld (Bernsteinsammlung)

Kupferhammer Thießen

Landesdarre Samentrocknung Annaburg

Nahverkehrsfreunde Dessau e.V.

Rundfunk- und Fernsehtechnik (RFT) Stassfurt

Schiffermuseum Roßlau/Elbe

Schultheiß-Brauerei Dessau

Spinndüsenmuseum Gröbzig

Technikmuseum Hugo Junkers e.V.

Triebwagenmuseum Dessau e.V.

WASAG Hauptwerk Reinsdorf e.V.

Eröffnung Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt am 19. April

Das Programm für die einzelnen Standorte ist auf der Webseite Industriekultur Sachsen-Anhalt zu finden.

Die offizielle Eröffnung des Tags der Industriekultur findet bereits am 19. April 2024 in Wettelrode mit dem Minister für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt, Rainer Robra (CDU), statt.