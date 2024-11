Das ist am ersten Adventswochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Sangerhausen/MZ. - Die Weihnachtsmarktsaison startet endlich - auch auf dem „flachen Land“, wo diese Märkte teilweise liebevoll organisierte „Eintagsfliegen“ sind. Sie bekommen heute auf unserer Wochenendvorschauseite einen Überblick über alle Märkte und adventlichen Veranstaltungen, deren Termine der MZ vorliegen.

Allstedter Lichterzauber

Der Allstedter Lichterzauber beginnt am 30. November um 15 Uhr am großen Weihnachtsbaum am Rathaus. Von dort geht es dann rüber in den Hof an der Heimatstube, wo die geschmückten Holzhütten stehen. Um 15.15 Uhr lädt der Weihnachtsmann zur Sprechstunde. Die Kindergartenkinder und Hexe Tilly gestalten das Programm ebenso mit wie eine weihnachtliche Bläsergruppe. Der Heimatverein bietet seinen Jahreskalender für 2025 an. Auch eine Tombola soll es wieder geben. Neben Rostern und Glühwein soll es auch Feuerzangenbowle und gebrutzelte Leber im Brötchen geben. Als Ende der vorweihnachtlichen Veranstaltung hat der Heimatverein 21 Uhr anvisiert.

Bennungen

Gemeinsam wollen die Bennunger am Sonntag ab 15 Uhr ihren Weihnachtsbaum schmücken. Es gibt Kinderunterhaltung. Die Versorgung ist ebenfalls gesichert, teilt der Ortschaftsrat mit.

Nikolausmarkt in Berga

Auf dem Festplatz in Berga findet am Sonntag der traditionelle Nikolausmarkt statt - von 14 bis 20 Uhr. Mit von der Partie sind die Schulkinder, natürlich der Weihnachtsmann, der Süßes verteilt, und die Vereine mit ihren Ständen. Für die Besucher gibt es eine Tombola. Der Schützenverein führt ein Laserschießen für Kinder durch. Der Dorfclub versorgt mit Speisen.

Weihnachtsmarkt in Breitenstein

Der Breitensteiner Carneval-Club (BCC) lädt an diesem Sonnabend ab 14 Uhr zum Weihnachtsmarkt in die Mehrzweckhalle ein. Es gibt Kaffee und Kuchen, Glühwein und Leckereien, Frisches vom Grill, auch der Weihnachtsmann kommt vorbei. Später wird das Tanzbein geschwungen.

1. Adventszauber in Edersleben

In Edersleben wird zum 1. Adventszauber eingeladen. Los geht es an diesem Sonnabend um 14 Uhr mit einer Adventsfeier im Dorfgemeinschaftshaus. Der Weihnachtsmarkt findet am 7. Dezember ab 14 Uhr vor der Kirche statt. Die Vereine des Ortes werden für Speisen und Getränke sorgen.

Hainröder Advent in den Höfen

Zum Hainröder Advent in den Höfen wird am Sonntag ab 14 Uhr eingeladen. Besucher können sich auf Dekoration, Kunsthandwerk, weihnachtliche Klänge, Schmuckstücke, Leckereien vom Grill, selbstgebackenen Kuchen und den Weihnachtsmann freuen. Außerdem gibt es Livemusik mit Ged Mahoney, das Stallkino öffnet und es wird eine Weihnachtstombola geben.

Adventsmarkt in Roßla

Im „Ohlen Huss“ in Roßla in der Wilhelmstraße wird findet sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag der Adventsmarkt statt. Gastgeber ist der Heimat - und Schlossverein Roßla. Es geht märchenhaft zu. Los geht es an beiden Tagen um 14 Uhr.

Adventstrubel in Rotha

Um 15 Uhr an desem Sonnabend beginnt auch im Sangerhäuser Ortsteil Rotha der Adventstrubel. Auf dem Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses gibt es ein buntes Programm und einen weihnachtlichen Kreativmarkt.

Vorglühen in Rottleberode

Familien, Vereine und der Rottleberöder Ortschaftsrat starten ihren diesjährigen Adventskalender mit dem traditionellen Vorglühen am Freitag, 29. November, ab 18 Uhr auf dem Hüttenhof. Am Samstag, 30. November, wird dann ab 14 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf den Hüttenhof eingeladen.

Weihnachtsmarkt an Sangerhäuser Sekundarschule

Die Sekundarschule „Heinrich Heine“ lädt am 29. November zu einem Tag der offenen Tür ein. „Wir verbinden das in diesem Jahr mit einem kleinen Weihnachtsmarkt“, sagt Schulleiter Daniel Nicolai. Von 15 bis 18 Uhr sind an der Schule nicht nur Viertklässler und ihre Eltern willkommen, die sich ein Bild von der weiterführenden Schule machen können. Auch ehemalige Schüler und Lehrer sind herzlich eingeladen, sich in ihrer alten Schule umzusehen. Der Weihnachtsmarkt, den die Klassen mit verschiedenen Angeboten gestalten, sorgt dabei für einen gemütlichen Rahmen.

Weihnachtsmarkt vom CDJ

Es gibt an diesem Wochenende noch einen weiteren Weihnachtsmarkt. Den vom Christlichen Jugenddorf (CJD). Der Weihnachtsmarkt, der immer sehr beliebt war, hat eine vierjährige Pause gemacht. Nun geht es auf dem Gelände in der Hasentorstraße wieder los. Eröffnet wird der CJD-Weihnachtsmarkt am Sonnabend um 15 Uhr. Feierabend ist dann erst um 18 Uhr, eine Stunde später als in früheren Jahren.

Adventsmarkt in Wettelrode

Last but not least feiern an diesem ersten Adventswochenende auch die Wettelröder. Der Förderverein Dorfkirche „Sankt Katharina“ lädt zum inzwischen 14. Mal auf den kleinen, aber feinen Adventsmarkt unterm Lichterbaum ein. Am Sonntag wird der Markt gegen 15 Uhr auf dem Festplatz eröffnet. Es gibt jede Menge Unterhaltung - vor allem musikalischer Art. Der Weihnachtsmann hält ab 17 Uhr eine Sprechstunde ab. Mit Glühwein, Bratereien, Kinderpunsch, Kaffee und Kuchen soll die besinnliche Zeit einläutet werden. Die Kinder haben die Möglichkeit mit der Pferdekutsche zu fahren, zu basteln oder zu naschen. Eltern können sich bei einem Glas Glühwein wärmen und mit den anderen Gästen ins Gespräch kommen. Die gesamten Einnahmen aus dem Adventsmarkt sollen für die weitere Sanierung und Wiederinstandsetzung der Dorfkirche eingesetzt werden.

Tenortrio in der Martinikirche

Stolberg: Das Tenortrio „Fellas“ wird an diesem Sonntag in der Stolberger Martinikirche mit Melodien von Pop bis Klassik aufwarten. Begleitet werden die Sänger von Rosie Genchev am Piano und Melissa Hart am Cello. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Die Veranstalter versprechen: Der Geist der Weihnacht als Fest des Friedens und der Familie wird auch in diesem Jahr wieder über den Konzerten des Tenortrios „Fellas“ schweben.

Obstbaumschnitt wird geschult

Tilleda: Im Streuobstzentrum Tilleda finden am Freitag und Sonnabend im Rahmen der Südharzer Obsttage Schulungen zum Obstbaumschnitt statt. Beginn ist jeweils 10 Uhr, Ende gegen 15 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldung über: Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz, Hallesche Str. 68 a, 06536 Südharz / Ortsteil Roßla, Tel.: 034651/298890, E-Mail: [email protected]

Konzert der Musikschule

Sangerhausen/Eisleben: Das Weihnachtskonzert der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz „Carl Christian Agthe“ wird am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr im Theater in Eisleben gegeben. Es werden das Gesangsensemble, das Jugend-Akkordeonensemble, das Akkordeonorchester „Im Tacct“, die Jazzband, ein Jazz-Quintett sowie das Blasorchester zu erleben sein. Ergänzt wird all dies durch solistische und kammermusikalische Darbietungen auf dem Klavier, der Violine, dem Akkordeon, der Gitarre und auf unterschiedlichen Blasinstrumenten. Neben traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern können sich die Zuhörer unter anderem auf Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, George Michael, Alan Walker, José Feliciano freuen.

›› Karten zum Preis von 7,50 Euro können im Vorverkauf an der Theaterkasse in der Bucherstraße 14 in Eisleben erworben werden.

Konzertzugabe im Goldenen Saal

Sangerhausen: Nachdem das Adventskonzert im Goldenen Saal des Neuen Rathauses schnell ausverkauft war, haben sich die Akteure zu einer Zugabe entschlossen- und zwar bereits an diesem Sonnabend. Mit neuen und vertrauten Klängen empfängt das Team des Spengler-Museums 16 Uhr, seine Gäste auswärts im festlich erleuchteten Goldenen Saal am Neuen Rathaus in Sangerhausen zu einer zweiten Aufführung des traditionellen Konzertes zum 1. Advent. Ob man konzertant den Mond betrachtet, vorweihnachtlichen Frieden spürt oder einer Meerjungfrau und der berühmten Carmen begegnet, immer möchten die Musiker Peggy Bitterolf (Klarinette/Moderation) und Dimitre Andronov (Klavier) sowie die Sopranistin Ulrike Jekal das Publikum unter dem Motto „Strahlend steht ein Stern am Himmel“ stimmungsvoll in den Advent leiten.

„Museum nach Feierabend“

Eisleben: Am Sonnabend findet ein Vortrag in der Reihe „Museum nach Feierabend“ der Luthermuseen in Eisleben statt. Unter dem Titel „Frauen zur Zeit der Reformation“ wird Referentin Kathrin Rühlemann ab 16 Uhr im Museum „Luthers Sterbehaus“ in Eisleben, Andreaskirchplatz 7, die Gräfin Margareta, Regentin der Herrschaft Mansfeld-Hinterort, näher beleuchten, so die Organisatoren.

Abfischen am Kernersee

Seeburg: Der Fischerhof am Kernersee lädt am Sonnabend zum Abfischen ein. Ab 10 Uhr kommt das große Zugnetz zum Einsatz, mit dem vor allem Karpfen für Weihnachten und Silvester gefangen werden. Für das leibliche Wohl ist mit Backfisch und Fischbrötchen gesorgt.