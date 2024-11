Der DRK-Ortsverein und die Feuerwehr laden am Freitag zum „Vorglühen“ auf den Hüttenhof ein. Doch das ist nicht das einzige Event während der Adventszeit in Rottleberode.

Rottleberode/MZ. - Schon am Freitagabend starten die Rottleberöder in die Adventszeit - dank des DRK-Ortsvereins und der Feuerwehr. Gemeinsam laden sie ab 18 Uhr zum „Vorglühen“ auf den Hüttenhof ein. Das ist Tradition und weckt Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt, der von allen Vereinen und einigen Privatleuten am Sonnabend, ab 14 Uhr veranstaltet wird.

Für Glühwein und allerlei Köstlichkeiten dürfte gesorgt sein, es gibt Adventsgestecke, Kräppelchen, im Ratskeller Kaffee und Kuchen. Den Tannenbaum für den Hüttenhof hat Gerüstbau-Firmenchef Olaf Bierschenk zur Verfügung gestellt.

Rottleberöder Adventstürchen öffnen sich

Wie DRK-Ortschefin Angelika Franke-Dennstedt sagt, werden sich die Rottleberöder Adventstürchen erneut für den guten Zweck öffnen: „Aus den Erlösen unterstützen wir gemeinsam die weitere Gestaltung des Pausenhofes der Grundschule und die Kinder- und Jugendfeuerwehr.“ Sie hat eine Bitte an die Besucher der Türchen: „Bringt bitte der Umwelt zuliebe ein Trinkgefäß mit!“

Am Sonntag, 1. Advent, lädt Familie Kolbe ab 17 Uhr ans Waldschlösschen 9 ein. Dann öffnet der SV Wacker Rottleberode seine Türen auf dem Sportplatz, und zwar am Mittwoch, 4. Dezember, ab 17 Uhr. Am Nikolaustag, 6. Dezember, steigt traditionell für alle Senioren die Weihnachtsfeier, sie beginnt um 14 Uhr in der Aula der Grundschule.

Am Samstag, 7. Dezember, lädt Familie Brand ab 18 Uhr zu sich in die Hauptstraße 46 ein. Am 2. Advent öffnet die Rottleberöder Kirche ab 15.30 Uhr ihre Tür zum Adventsnachmittag. Viel Zuspruch dürfte auch die Integrative Kindertagesstätte „Thyrakids“ erfahren, wenn sie am Mittwoch, 11. Dezember, ab 16 Uhr Gastgeber in der Neuen Straße 3 sein wird. Am Donnerstag, 12. Dezember, lädt die Freiwillige Feuerwehr ab 18 Uhr ein.

Eröffnung des Spielplatzes auf der Festwiese als Höhepunkt

Als Höhepunkt steht am 3. Advent, 15. Dezember, die Eröffnung des Spielplatzes auf der Festwiese bevor, zu der die Initiatoren der „Adventstürchen“ und weitere Partner ab 15 Uhr einladen. Danach, ab 17 Uhr, erwartet Familie Happ die Rottleberöder in der Bahnhofstraße 5.

Weitere Türen öffnen sich kurz vorm Fest. Am Dienstag, 17. Dezember, erwarten die Sportler der Sektion Tischtennis ihre Gäste ab 18 Uhr auf dem Hof der Firma Dirk Vater, Hauptstraße 38. Die Wirtschaftskanzlei Fischer und Malermeister Fischer laden Freitag, 20. Dezember, 18 Uhr zur Domäne 7 ein.

Am Samstag, 21. Dezember, öffnen die Familien Böttcher und Franke-Dennstedt 18 Uhr ihre Tür in der Bahnhofstraße 10/11. Familie Rüdiger folgt am 4. Advent, 17 Uhr, Zur Festwiese 14. Neugierig dürften wohl viele Rottleberöder darauf sein, was sich die „Dorfjugend“ einfallen lässt, denn sie lädt am 23. Dezember, 18 Uhr auf den Steinkopfplatz an der Linde ein.