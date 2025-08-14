Drei Generationen einer Familie gärtnern in der Kleingartenanlage Goldene Aue in Roßla. Was sie für sich und andere anbauen. Wie das Gartenjahr bisher war.

Clara aus Roßla wurde die Freude am Gärtnern in die Wiege gelegt

Beate Raback, Clara und Claudia Lustermann haben Spaß an der Gartenarbeit in der Kleingartenanlage „Goldene Aue“ in Roßla.

Roßla - Strahlender Sonnenschein über der Anlage des Kleingartenvereins „Goldene Aue“ in Roßla. Und genauso strahlt die achtjährige Clara, wenn sie im Garten spielen, schaukeln, baden und naschen kann. All das bieten die Gärten, in denen sie sich sichtlich wohl fühlt. Die drei Parzellen liegen nebeneinander und sind durch keinen Zaun getrennt.