Was Christian Rothe als Landesfachgruppenleiter bewegen will und warum sich die KI in seinem Handwerk noch hinten anstellen muss

Firmenchef Christian Rothe in der Aufbereitungshalle des Lackiercenters in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Christian Rothe liebt seine Arbeit. Man merkt es, wenn man mit ihm über das Lackiererhandwerk spricht. 2009 hat er das Lackiercenter in Sangerhausen mit gegründet, seit fast neun Jahren führt er den Betrieb allein. Aus anfangs sechs bis acht Beschäftigten ist eine zwölfköpfige Belegschaft geworden.