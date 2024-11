121 Fahrer wurden von einem Blitzer an der A38 bei Wallhausen „erwischt“. Wie viele Autofahrer nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Statt 120 Kilometern pro Stunde: Schnellster raste mit 192 Sachen in die Radarfalle

Blitzer an A38 bei Wallhausen

Eine "Radarfalle" wurde an einem Straßenrand aufgebaut.

Wallhausen/MZ - Auf der A38 wurde am Freitagnachmittag, in der Zeit 16.45 Uhr bis 21.15 Uhr, in Fahrtrichtung Göttingen auf Höhe der Parkanlage „Helmetal“ bei Wallhausen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.