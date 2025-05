Dieter Hausdörfer musste als Trainer beim VfL Halle 96 viele Hürden meistern, formte in dieser Saison ein Oberliga-Spitzenteam. Warum er im Sommer Schluss macht und wie es weitergeht.

Halle/MZ - Die Art und Weise passt zu Dieter Hausdörfer. Ohne großes Aufsehen, ja sogar versteckt in einem Nebensatz, verkündete der Trainer am Samstag seine weitreichende Entscheidung. Am Ende der Saison ist für ihn Schluss beim VfL Halle 96. Das sagte der Coach nach dem 3:1-Sieg bei Blau-Weiß Zorbau – Hattrick Nils Bolz – nebenbei. Warum, darauf ging der 64-Jährige auf der Pressekonferenz zunächst nicht weiter ein.