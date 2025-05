GutsMuths-Tanzabteilung erweitert Angebot: Welcher Tanzstil jetzt in Quedlinburg trainiert werden kann

Quedlinburg/MZ/pek. - In Quedlinburg ist er beispielsweise schon im Abendprogramm der dritten Quedlinburger Landpartie, einer Ausfahrt mit historischen Fahrrädern, getanzt worden: der Lindy Hop. Interessierte können ihn jetzt erlernen: „Die Tanzabteilung der TSG GutsMuths Quedlinburg freut sich, ihr Repertoire um einen neuen Tanzstil zu bereichern: Ab dem 6. Mai wird Lindy Hop ins Programm aufgenommen“, erklärt Frank Müller, Vorsitzender der TSG.

Lindy Hop entstand Ende der 1920er-Jahre in den großen Ballsälen New Yorks zur Musik der Big Bands; er verbindet Elemente aus Charleston, Stepptanz, Jazz und afroamerikanischen Tanzstilen, erläutert der Vereinsvorsitzende. „Dieser energiegeladene Paartanz zeichnet sich durch seine Improvisationsfreude und die kreative Interaktion zwischen den Tanzpartnern aus.“ Getanzt werde zu mitreißender Swingmusik von Künstlern wie Ella Fitzgerald oder Louis Armstrong.

„Besonders hervorzuheben ist die flexible Rollenverteilung im Lindy Hop: Die Entscheidung, wer führt und wer folgt, kann individuell getroffen werden, was den Tanz für alle Geschlechter und Altersgruppen attraktiv macht.“

Seit den 1980er Jahren erfreut sich der Tanzstil auch in Europa wieder zunehmender Beliebtheit. In vielen Städten finden regelmäßig mehrtägige Treffen von Lindy-Hop-Tänzern statt.

Der erste Lindy-Hop-Kursabend der Tanzabteilung der TSG GutsMuths findet am Dienstag, den 6. Mai, in der Turnhalle der Neustädter Grundschule statt; er beginnt um 19.30 Uhr. Eine regelmäßige wöchentliche Trainingszeit ist vorgesehen. Interessierte sind herzlich eingeladen, ohne vorherige Anmeldung teilzunehmen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich; mitzubringen sind lediglich saubere, gleitfähige Turnschuhe. „Wir sind gespannt auf die Resonanz und hoffen, dass dieses lebendige Tanzangebot viele Begeisterte findet“, so Frank Müller.