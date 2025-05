Im Saalekreis entstehen immer mehr öffentliche Bücherboxen für kostenlosen Lesestoff. Die MZ zeigt, wo Sie die beliebten Büchertausch-Standorte finden und warum ausgerechnet eine umfunktionierte Telefonzelle in Schafstädt oder ein alter Kühlschrank in Tollwitz zum heimlichen Star wurden.

Der Trend zum kostenlosen Büchertausch erobert den Saalekreis – mittlerweile gibt es über ein Dutzend Bücherschränke in der Region. So zum Beispiel diesen hier in Großkayna.

Tollwitz/Liederstädt/Schafstädt/MZ. - Bücherboxen, Tauschschränke, Büchertelefonzelle, Straßenrandbibliothek – die Namen und die Formen sind unterschiedlich, aber das Prinzip ist gleich und simpel. Nutzer können nicht mehr benötigte Literatur in die Schränke, Boxen, Zellen stellen und dafür neuen, gebrauchten Lesestoff mitnehmen. Derartige Angebote sprießen derzeit im Saalekreis wie Pilze aus dem Boden. Mittlerweile gibt es mehr als ein Dutzend. Viele sind rund um die Uhr zugänglich, andere – weil sie etwa in der Kita Buratino in Querfurt oder im E-Center beziehungsweise im Merse-Center in Merseburg stehen – an die Öffnungszeiten von Einrichtungen und Geschäften gebunden. Die MZ hat eine (unvollständige) Übersicht der Bücherboxen im Landkreis zusammengestellt (siehe rechts).