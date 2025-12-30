weather wolkig
  4. Südharz krönt zweite Majestät: Bewerbungen erwünscht: Südharz sucht wieder kluge Königin mit Charme und Mut

Zum Maifest in Roßla wird Südharz-Königin Katrin I. ihr Ehrenamt abgeben. Die Suche nach einer Nachfolgerin hat begonnen. Wer traut sich?

Von Helga Koch 30.12.2025, 06:03
Katrin Eckermann aus Bennungen ist am 1. Mai 2024 beim Maifest in Roßla zur ersten Südharz-Königin gekrönt worden.
Katrin Eckermann aus Bennungen ist am 1. Mai 2024 beim Maifest in Roßla zur ersten Südharz-Königin gekrönt worden. Foto: Grit Pommer

Südharz/MZ. - Nur Mut! Das wünschen sich Südharz-Königin Katrin I., der Südharz-Gemeinderat und die Verwaltung. Und sicher auch die vielen Partner in und außerhalb der Region, mit oder bei denen die amtierende Majestät den Südharz repräsentiert hat.