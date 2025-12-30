Südharz krönt zweite Majestät Bewerbungen erwünscht: Südharz sucht wieder kluge Königin mit Charme und Mut
Zum Maifest in Roßla wird Südharz-Königin Katrin I. ihr Ehrenamt abgeben. Die Suche nach einer Nachfolgerin hat begonnen. Wer traut sich?
30.12.2025, 06:03
Südharz/MZ. - Nur Mut! Das wünschen sich Südharz-Königin Katrin I., der Südharz-Gemeinderat und die Verwaltung. Und sicher auch die vielen Partner in und außerhalb der Region, mit oder bei denen die amtierende Majestät den Südharz repräsentiert hat.