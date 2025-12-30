Zum Maifest in Roßla wird Südharz-Königin Katrin I. ihr Ehrenamt abgeben. Die Suche nach einer Nachfolgerin hat begonnen. Wer traut sich?

Katrin Eckermann aus Bennungen ist am 1. Mai 2024 beim Maifest in Roßla zur ersten Südharz-Königin gekrönt worden.

Südharz/MZ. - Nur Mut! Das wünschen sich Südharz-Königin Katrin I., der Südharz-Gemeinderat und die Verwaltung. Und sicher auch die vielen Partner in und außerhalb der Region, mit oder bei denen die amtierende Majestät den Südharz repräsentiert hat.