Dessau-Roßlau/MZ. - Die neue Grundsteuerreform ist in Dessau-Roßlau nahezu vollständig vollzogen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die alte Grundsteuerregelung 2018 für verfassungswidrig erklärt hatte, wurde die neue Regelung im Jahr 2019 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und trat am 1. Januar 2025 in Kraft. Viele Grundstückseigentümer sehen die neue Regelung jedoch kritisch, müssen einige von ihnen doch nun teils deutlich höhere Abgaben leisten.

