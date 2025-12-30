Die Bürgerinitiative Rathausseite setzt sich seit vielen Jahren für den Wiederaufbau des Alten Rathauses in Halle ein. Nun gibt es verschiedene Visualisierungen des Barockflügel-Portals, das am historischen Standort auf dem halleschen Markt aufgestellt werden soll.

Barockportal jetzt auch in 3 D - Wie weit die Pläne für den Wiederaufbau des Alten Rathauses gediehen sind

Um 1950 stand das historische Barockportal des Alten Rathauses noch - es war fast unbeschadet. Bomben hatten 1945, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, die Alte Ratswaage und das Alte Rathaus teilweise zerstört. Seit vielen Jahren setzt sich ein Förderverein für den Wiederaufbau des Portals und des Rathauses ein.

Halle (Saale)/MZ. - Seit vielen Jahren kämpft der Förderverein Stiftung Altes Rathaus darum, das Alte Rathaus auf dem halleschen Marktplatz wieder auferstehen zu lassen. Mit großem Erfolg: Die Bürgerinitiative (BI) Rathausseite hat auch in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Spenden für ihr ambitioniertes Projekt, das Barockflügel-Portal wieder aufzubauen, einnehmen können. Für eine bessere Sichtbarkeit gibt es nun auch eine 3-D-Visualisierung des historischen Bauwerks.